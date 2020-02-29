Tosya'da İdlib Şehitleri İçin Kur'anı Kerim okundu

Suriye'nin İdlib kentinde yapılan hain saldırının ardından şehit olan Mehmetçiklerimiz için Tosya ilçesinde Kur'an-ı Kerim okundu,

Vatandaşlar ellerinde bayraklarla ilçenin Cumhuriyet Meydanında toplandı. Meydanda Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından hain saldırıda şehit olan Mehmetçikler için dua edildi.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından “Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez” sloganı atıldı.

Bir süre sonra grup sessizce dağıldı.