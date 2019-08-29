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Tosya'da ihtiyaç sahibi ailelere evinde ödeme yapılacak

Tosya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile PTT Tosya Şubesi arasında imzalanan protokol kapsamında ilçede ikamet eden hasta, yaşlı veya engelli vatandaşlara evlerinde ödeme yapılacak.


Tosya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile PTT Tosya Şubesi arasında imzalanan protokol sayesinde, ilçe merkezinde ve köylerde ikamet eden, devletten maddi yardım alan hasta, yaşlı veya engelli vatandaşlara evlerinde ödeme yapılacak. Tosya Kaymakamlığında imzalanan protokolün ardından konuşan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Yaşlılık maaşını almak için ilçe merkezine gelemeyecek kadar hasta, yaşlı veya engelli vatandaşlarımız var. Bu anlamda insanımıza daha konforlu ve daha hızlı kamu hizmeti sunabilmek adına, vatandaşlarımızın sosyal yardım adı altında aldıkları her türlü maaş ve vakıf yardımlarını bizzat kendilerine PTT marifetiyle evlerinde teslim edeceğiz. Hizmet şiarımız net, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın'” dedi.

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