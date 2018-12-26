Tosya'da ihtiyaç sahibi ailenin feryadı

Kastamonu (İHA) – Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Berçin Köyünde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailenin yaşadığı dram yürekleri burktu. Aile, kullanılamaz haldeki evlerinin üzerilerine yıkılma tehlikesinden ötürü büyük korku yaşadıklarını söyledi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı ilçeye 15 kilometre uzaklıkta 20 hanenin bulunduğu Yukarı Berçin Köyünde ikamet eden Recep Kıraç ve ailesi, her an yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldıkları evlerinde yaşam mücadelesi veriyor. Aile, evlerinin yıkılma tehlikesi nedeniyle geceleri büyük korku yaşadıklarını ve uyuyamadıklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

“Her gece ev yıkılacak diye korkudan uyuyamıyoruz”

Eşi ve iki çocuğu ile birlikte derme çatma bir evde ikamet eden Recep Kıraç, soğuk kış günlerinde her geceyi uykusuz geçirdiklerini ifade ederek, “Bir gün bu köye haber diye geldiğiniz zaman inanın evimizin yıkıldığını ve bizlerde enkaz altından çıkarıldığını göreceksiniz. Kaç defa yetkililere gittim, durumumu anlattım fakat elimize 50-100 lira verip gönderiyorlar. Ben, devletinden yardım istiyorum onlar elime üç beş kuruş para verip gönderiyorlar. Ben kalp hastasıyım, eşim ise nedenini bilemediğimiz bir hastalıktan dolayı aniden bayılıyor, birkaç gün baygın yatıyor. Çaresizlik ve imkansızlıktan tedavi bile olamadık. İki tane çocuğum var, ilçeye her sabah okumaya gidiyorlar. Öğretmenleri sağ olsun okulda çocuklarımıza yardım ediyorlar. Ben, bir baba olarak köy yerinde elimden bir şey gelmiyor. Hiçbir gelirim yok, parada kazanamıyorum” dedi.

Tosya Kaymakamlığının da 6 ayda bir ellerine 200 TL para verdiğini anlatan Recep Kıraç, “Kaymakamlık 6 ayda bir 200 TL para veriyor sonra da bugün git haftaya gel diyorlar. Kaymakam ile görüşmek istiyorum fakat ne zaman gitsem yok diyorlar. Köy yerinde telefon yok, kime nasıl ulaşacağız bilmiyorum. Sadece muhtara derdimizi anlatıyoruz oda ne yapsın geçen ay elektrik paramı muhtar cebinden verdi. Biz, derdimizi kimlere anlatalım ne olur bu ev yıkılmadan bize yardım edilsin” diye konuştu.