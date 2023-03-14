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Tosya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçe merkezi Cumhuriyet Meydanı’nda iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçe merkezi Cumhuriyet Meydanı'nda iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Hükümet Caddesi'nden ilçe merkezine seyir halinde olan 37 DD 102 plakalı otomobil ile Atatürk Caddesi'nden ilçe merkezine seyir halinde olan 37 KK 103 plakalı otomobil Cumhuriyet Meydanı kavşağında kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araç yoldan çıkarak savruldu. 37 KK 103 plakalı araç meydanda bulunan saat kulesine çarptı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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