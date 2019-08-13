Tosya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki araç kafa kafaya çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya Kastamonu yolunda Mustafa A. (28) yönetimindeki 37 HL 796 plakalı araç ile karşı yönden gelen Metin K. (52) yönetimindeki 34 CDT 113 plakalı araç çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri yara almadan kurtulurken araçta bulunan Şehriye K.( 75), Fatma Nur A.(21) ve Zeynep A.(2) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından ilçe emniyet güçleri olay yerinde güvenlik tedbirleri alarak trafik akışını kontrol etti. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.