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Tosya'da İlçe Av Komisyonu toplantısı yapıldı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde İlçe Av Komisyonu, 2019-2020 av dönemi için Kaymakam Deniz Pişkin’in başkanlığında toplandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde İlçe Av Komisyonu, 2019-2020 av dönemi için Kaymakam Deniz Pişkin'in başkanlığında toplandı.


Tosya'da 2019-2020 av dönemi için Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin başkanlığında Tosya Kaymakamlığında bir toplantı gerçekleştirildi. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi gereğince ilgili kurum yetkilileri ve avcı temsilcilerinden teşekkül ettirilen Tosya İlçe Av Komisyonunda, bölgedeki av hayvanlarının yaşam koşulları ile biyolojileri ve popülasyonları dikkate alınarak avlanmada dikkat edilmesi gereken usul ve esaslar görüşüldü.

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