Tosya'da ilk özel okul açıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ilk özel okul açıldı.

Tosya ilçesinde emekli eğitimci Nezahat Çengel ve kurucu temsilcisi Cevat Çengel'in girişimleri ile hizmete giren ilk özel okulun açılışı yapıldı.

Açılışa Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, CHP İlçe Başkanı İsmail Okuducu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Dündar Özurgancı, okul müdürleri, sanayici ve işadamları, STK temsilcileri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını Okul Müdürü Nezahat Çengel yaptı. Okul hakkında bilgi veren Çengel planlarını anaokulu, ilkokul ve ortaokul üzerine kurduklarını belirterek, bu yıl anaokulunu hizmete açtıklarını ve sonraki yıllarda ilkokul ve ortaokulun kademeli olarak açılacağını söyledi.

İlçe Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı tarafından yeni açılan eğitim kurumunun kazasız belasız eğitim vermesi için yapılan duanın ardından açılış kurdelesini Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil kurucularla birlikte kesti.

Açılışın ardından okulu gezen Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, okul hakkında yöneticilerden detaylı bilgi aldı. Hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Kavaklıgil, çocuklarla bir süre oyun oynadı.

Hatıra fotoğrafı çekimiyle sona eren açılışta katılımcılara açılışa özel çeşitli ikramlarda bulunuldu.