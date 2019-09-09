Tosya'da ilköğretim haftası kutlandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

Kutlamalar Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunma töreniyle başladı. Kutlamalara Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üstğm. Mehmet Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda devam eden kutlamalarda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, “Çocuklarımızı yetiştirirken onları yarıştırarak değil, birbirleriyle kıyaslayarak değil, severek, koşulsuz olarak sevdiğimizi ve her şartta kendilerine güvendiğimizi belli ederek, hoşgörüyle yetiştirelim. Varsın iki kere ikinin dört ettiğini biraz geç öğrensin ama vatanını, milletini, bayrağını, büyüklere saygıyı, küçüklere sevgiyi, doğruluğu, dürüstlüğü, çalışmanın önemini sağlam öğrensin. Şunu hiçbir zaman unutmayalım, çocuklarımız için insanlık çatısını ne kadar iyi oluşturabilirsek, bu çatı altında iyi meslek erbapları, iyi anneler, iyi babalar ve her şeyden öte iyi birer insan yetiştirmiş oluruz” dedi.

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler yapıldı. Öğrencilerin yaptığı müzikli gösteriler izleyicilerden büyük alkış aldı. İlköğretim haftası kutlamaları dördüncü sınıf öğrencilerine çiçek sunumuyla sona erdi. Programın ardından Kaymakam Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı çocuklarla yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.

Öte yandan 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte 6 bin 300 öğrenci eğitim ve öğretime başladı.