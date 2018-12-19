Tosya'da İmamlara ve Muhtarlara İlk Yardım Eğitimi Verildi

Kastamonu 112 Acil Koordinasyon Merkezi tarafından Tosya Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde imam ve muhtarlara yönelik İlk Yardım eğitimi düzenlendi. İlçe Müftülük Konferans Salonunda düzenlenen eğitime İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Karakaş, ve ilçede görev yapan imamlar ve muhtarlar katıldı. Orman İşletme Müdürlüğü uzmanları tarafından yangının ilk çıkış anında yapılması gerekenler ve söndürme anında dikkat edilmesi gereken hususları anlatıldı Yangın söndürme çalışmaları esansında araç gereç ve ekipman kullanımında dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, rüzgarın yönünün de dikkate alınması gerektiğini hatırlattı.

Eğitimde 112 Acil Koordinasyon Merkezi uzmanları ise ilk yardım konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Kaza ya da başka bir olay anında ilk olarak yapılması gerekenin olay yeri güvenliği ve ilk yardımcının güvenliğinin alınması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar sonraki işlemin ise 112 Acil Koordinasyon Merkezini aramak olduğunu söyledi.

Hastaya yapılacak olan ilk yardımı uygulamalı gösteren uzmanlar, ilk yardımın 112 ekibi gelinceye kadar devam ettirilmesi gerektiğini ifade ederek ilaçsız yapılan ilk yardımın hastayı hayata döndürmede ki rolünün büyük olduğuna vurgu yaptı. İlk Yardım eğitiminde katılan imamlar uygulamalı olarak ilk yardım müdahalesi yaptı.