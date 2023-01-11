İhlas Haber Ajansı

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Tosya'da inşa edilecek dev spor salonu için geri sayım

Tosya Belediyesi tarafından inşa edilecek çok amaçlı spor salonu için hazırlık çalışmaları devam ediyor.


Tosya Belediyesi tarafından ilçede inşa edilecek çok amaçlı spor salonu için geri sayım başladı. İskilip yolu üzerinde Tosya Belediyesi'nin satın aldığı araziye inşa edilecek spor salonunun Şubat ayında planlanan ihalenin ardından Mart ayında inşaat çalışmalarına başlanılması hedefleniyor.


Proje ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, "Bin 400 seyirci kapasiteli, içerisinde havalı tüfek atış poligonu, salon sporlarının yapılabileceği 7 farklı alan ile birlikte insanlarımızın birçoğunun faydalanacağı çok amaçlı spor salonumuz için hazırlıklarımız devam ediyor” dedi.

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