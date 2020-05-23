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Tosya'da jandarmadan üst düzey tedbir

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle jandarma ekipleri tedbirleri üst düzeye çıkardı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle jandarma ekipleri tedbirleri üst düzeye çıkardı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tedbirleri üst düzeye çıkararak şehir giriş çıkışlarını kontrol altına aldı.


Korona virüs (Covid-19) salgın hastalığına karşı halkın sağlığını korumak amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kastamonu-Samsun D-100 karayolunda uygulamasına devam eden Jandarma ekipleri, ilçeye giriş yapan vatandaşlara izin belgesi kontrolü yaparken ateşlerini de ölçmeye devam ediyor. Seyahat izin belgesi olmayan vatandaşların şehir merkezine girişine izin vermeyen ekipler, aynı zamanda maske ve sosyal mesafe kontrolü de yapıyor.


Kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulayan ekipler, 24 saat şehir giriş çıkışlarında ve köylerde uygulama yaparak Covid-19 salgın hastalığına ve sokağa çıkma kısıtlamasına karşı üst düzey tedbir alıyor.


24 saat uygulama yapan ekipler, 4 günlük sokağa çıkma süresince de uygulamalarına aralıksız devam edileceğini belirterek vatandaşları hem kendi sağlıkları açısından hem de halkın sağlığı açısından kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

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