Tosya'da kadın çiftçi eğitimi düzenlendi

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Aşağı Dikmen Köyü'nde Tarım Orman Kastamonu İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kadın çiftçilere yönelik çiftçi eğitimi düzenledi.

Eğitimde Veteriner Hekim Serhat Karanfil, tarafından kadın çiftçilere süt ve ahır hijyeni, sütün kalitesini korumak için yapılması gerekenler ile ilgili bilgiler verildi. Karanfil, antibiyotik kullanımının süt kalitesine etkisi anlattı. Ayrıca hayvan hastalıkları ve yavru atıkları konusunda bilgi veren Karanfil, hayvanlarda nedeni belli olmayan ölümler ya da yavru atmalar yaşanması halinde mutlak suretle İlçe Müdürlüğüne haber verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ziraat Mühendisi Ayşe Koçak, tarafından, bitki hastalıkları ve zararlıları, yerli tohum kullanımının hastalıklar ve zararlılarla mücadelede en önemli etkenlerden biri olduğu anlatıldı. Koçak, her ilacın her hastalıkta ve bitkide kullanılamayacağı, bir bitkiye iyi gelebilecek bir ilacın diğer bitkiyi soldurabileceği hatta tamamen öldürebileceği bilgisini verdi.

Açıkta fide ve fidan satışının yasak olduğunu belirten Koçak, ''Hastalıkların en önemli bulaşma kaynağının hastalıklı topraklardan gelen fidelerdir. Bitkilerde herhangi bir hastalık olması halinde bitkiden birer numune alınarak kağıda sarılması ve poşete konularak getirilmesi gerekmektedir. Bitkiyi görmeden sadece anlatılanlarla ilaç yazmak doğru değildir. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri bu konuda çiftçimize her zaman destek vermekte, ilaç tavsiyesinde bulunmakta ve ilaç yazabilmektedir" diye konuştu.

Ziraat Yüksek Mühendisi Neriman Delge ise, bio- çeşitlilik ve bio kaçakçılık konularında bilgilendirmeler yaptı. Üretimde yerli tohum kullanımının sağlıklı nesiller yetiştirilmesinde ve toprağın korunmasında önemli bir etken olduğunu belireten Delge, "Bio kaçakçılık çok ciddi bir suçtur. Çevrenizde izinsiz ürün, bitki tohum toplamaya çalışan kişiler görmeniz halinde mutlaka yetkili kurumlara bilgi verilmesi gerekmektedir" dedi.

Ziraat Mühendisi Ömür Onur ise kadın çiftçilere, Bakanlık tarafından verilmekte olan tarımsal ve hayvansal destekler (mazot-gübre desteği, yem bitkileri destekleri, buzağı destekleri v.b.) münavebe, genç çiftçi destekleri, kooperatifçilik ve kooperatifçiliğin önemiyle hububat ekimi konularında bilgiler verdi. Boş bırakılan her tarım arazisinin ülke ekonomisinde büyük kayıplara yol açtığı anlatan Onur, boş kalan arazilerin mutlaka tarıma kazandırılması gerektiğini söyledi.

"Kadın Çiftçiler Yarışıyor" bilgi yarışmasında birinci olan Nuriye Şahin, katıldığı yarışmada bilgisini sınamanın kendisine büyük bir katkısı olduğunu, ayrıca düzenlenen bu eğitimle beraber edindiği bilgileri de üretim alanında mutlaka değerlendireceğini dile getirdi.

Köy Muhtarı ve aynı zamanda Tosya Ziraat Odası Başkanı olan Kadri Eken, kadın çiftçilerin ayağına kadar getirilen eğitimlerin oldukça faydalı olduğunu, bu tür toplantıların diğer köylerde de mutlaka düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Kadın çiftçilerin yönelttiği soruların cevaplanmasının ardından, çeltik bahçeleri gezildi. Meyve bahçelerinde ve Nuriye Şahin'e ait Genç Çiftçi Hibe Desteği ile kurulan Mantar Tesisinde yapılan incelemeyle kadın çiftçi eğitimi sona erdi.