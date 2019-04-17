Tosya'da ‘Kadın Okursa Dünya Değişir' kitap okuma kampanyası

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ‘Kadın Okursa Dünya Değişir' sloganıyla kitap okuma kampanyası gerçekleştirildi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, başlattığı, “Okuyan Bir Tosya Hayalim Var” kampanyası kapsamında, Kur'an Kurslarında eğitim gören kadın kursiyerlerle birlikte 20 dakika kitap okudu. Kitap okuma kampanyasında iki yılı doldurmak üzere olduklarını söyleyen Tosya Kaymakım Deniz Pişkin, geçen süre içerisinde çok önemli bir mesafe kat ettiklerini ve toplumsal anlamda ciddi bir farkındalık uyandırdıklarını kaydetti. Pişkin, “Tosya İlçe Halk Kütüphanesi'nde, ilçe genelinde diyanet bünyesinde faaliyet gösteren tamamı hanımefendilerden oluşan hoca ve öğrencilerimizle birlikte kitap okuduk. Bu bizler için çok büyük mutluluk ve kıvanç vesilesi. Biz çünkü okullarda öğrencilerle kitap okumanın yeterli olacağını düşünmüyoruz. Önemli olan bunu topluma mal etmektir. Çocuklarımızla kitap okumak daha çok yarına yatırım anlamında ama toplumsal anlamda ciddi bir karşılık bulabilmesi adına özellikle annelerimizin, hanım kardeşlerimizin işin içine sokulması ve onların kitap okuması önemli. Bugün bu tablo gerçekten bizi çok mutlu etti. Bir çocuğa kitap okuyun ve kendinizi geliştirin demek yerine, belki o çocukla annesi evde yarım saat kitap okuması, kitap okuma alışkanlığı yönünden çok daha etkili ve tesirli olacaktır” dedi.

Okuyan anne ve babanın çocuklarının da okuyacağına dikkat çeken Kaymakam Pişkin, “Çünkü okuyan anne ve babanın çocukları da okur. Özellikle okuyan annelerin çocuklarının da mutlaka okuyacağı yönünde kendimi ikna etmiş durumdayım ve kanaat sahibiyim. Bu vesileyle, kampanyanın desteklenmesi ve daha geniş kitlelere yayılması anlamında, bugün burada bulunan, varlıklarıyla kampanyaya anlam katan bütün hanımefendi kardeşlerime çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kitap okuma etkinliğine, Tosya İlçe Müftü Vekili Nuri İbrahim Ateş, Tosya İlçe Halk Kütüphanesi Müdür Vekili İsmail Çalışkan ile din görevlileri de katıldı.