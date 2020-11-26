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Tosya'da kadına şiddet farkındalık çalışması yapıldı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kadına yönelik şiddet farkındalık çalışması yapıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kadına yönelik şiddet farkındalık çalışması yapıldı.


Tosya ilçesinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde toplumsal farkındalığın arttırılması, işbirliğinin güçlendirilmesi ve yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi amacıyla, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısını, ilgili kurum müdürlerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Daha sonra çarşı merkezinde Sosyal Hizmet Merkezimiz tarafından kurulan standı ziyaret ederek yürütülmekte olan farkındalık çalışmaları hakkında bilgi aldık” diye konuştu.

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