İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tosya'da kaybolduktan sonra ölü bulunan kadın toprağa verildi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kaybolduktan 2 gün sonra cansız bedeni bulunan kadın toprağa verildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaybolduktan 2 gün sonra cansız bedeni bulunan kadın toprağa verildi.


Tosya ilçesinde iki gün önce kaybolan Seher Egemen'in (60) cansız bedeni ilçeye 10 km uzaklıkta bulunan Dikmen Köprüsü'nde bulunmuştu. Kaybolduktan sonra son Kültür Merkezi kameralarında görüldüğü belirlenen kadın için arama o bölgede yoğunlaştırıldı. Dikmen Köprüsünde cansız bedeni bulunan kadının yüksekten düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedi bulunan kadın otopsi yapılmak üzere Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı. Dikmen Köprüsünde ölü bulunan kadın için bugün cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan Seher Egemen Ortalıca Köyü Mezarlığında toprağa verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.