Tosya'da kaybolduktan sonra ölü bulunan kadın toprağa verildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaybolduktan 2 gün sonra cansız bedeni bulunan kadın toprağa verildi.

Tosya ilçesinde iki gün önce kaybolan Seher Egemen'in (60) cansız bedeni ilçeye 10 km uzaklıkta bulunan Dikmen Köprüsü'nde bulunmuştu. Kaybolduktan sonra son Kültür Merkezi kameralarında görüldüğü belirlenen kadın için arama o bölgede yoğunlaştırıldı. Dikmen Köprüsünde cansız bedeni bulunan kadının yüksekten düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedi bulunan kadın otopsi yapılmak üzere Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı. Dikmen Köprüsünde ölü bulunan kadın için bugün cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan Seher Egemen Ortalıca Köyü Mezarlığında toprağa verildi.