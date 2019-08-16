Tosya'da kayganlaşan yolda kazalar ucuz atlatıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen kazalar ucuz atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Samsun'dan İstanbul istikametine gitmekte olan 10 FA 770 plakalı otomobil, Tosya Sanayi Kavşağı'na geldiği sırada yağmurun yağması nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde hasar meydana geldi. Kaza sonrası D-100 karayolunda uzun kuyruklar oluştu.

İkinci kaza Çaykapı mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Samsun istikametine gitmekte olan 16 NC 794 plakalı özel araç, Tosya Çaykapı Kavşağı'na geldiği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada ölen ve yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.

Kaza sonrası trafiğe kapanan D-100 karayolu Samsun istikameti aracın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.