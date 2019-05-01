Tosya'da kaza, 1 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde şehir merkezinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde şehir merkezinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Marangozlar Sanayi Sitesinden şehir merkezine seyir 37 KC 412 plakalı motosiklet ile 50 LE 943 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Bilal G. (21) yaralandı.
Kazada yaralanan Bilal G. Olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Emniyet güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.