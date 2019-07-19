Tosya'da kaza ucuz atlatıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya'da Menderes Caddesi'nden şehir merkezine gelmekte olan 37 AAB 992 plakalı otomobil ile Çanakkale Şehitleri Caddesi'nden şehir merkezine gelmekte olan 37 KF 493 plakalı otomobil Hacı Orhan Çeşmesi yakınında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil çeşmeye çarparak durdu.

Kazadan sürücüler yara almadan kurtulurken otomobillerde maddi hasar meydana geldi.