Tosya'da kış şartları hizmete engel olmuyor

Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, ilçede soğuk hava şartlarına rağmen hizmetlerin aksamadan devam ettiğini söyledi. Altyapı ve üst yapı bakım ve onarım çalışmalarına devam eden Tosya Belediyesi, kış mevsiminde de çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçenin hükümet yokuşunda kaldırım yenileme çalışmalarına başlayan Tosya Belediyesine bağlı ekipler, eski kaldırımları iş makineleriyle temizleyerek cadde boyunca yeniden kaldırım döşemeye başladı.

Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, çalışmaların aralıksız sürdürüldüğüne dikkat çekerek, “Belediye olarak kış hazırlığımızı yapmıştık. İlçemizde kış şartları ağır geçiyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için kış mevsimine gerekli tedbirleri alarak girdik. Kar yağışının ardından cadde ve sokakları tazyikli su ile yıkadık. Soğuk hava şartlarına rağmen belediye olarak çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bozulan kaldırımların onarımını yapıyoruz yenilenmesi gereken yerleri yeniliyoruz. Halkımıza en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz” dedi.

Hükümet Yokuşunda kaldırımları yenileyen Tosya Belediyesi, cadde ve sokaklarda altyapı bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.