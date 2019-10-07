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Tosya'da kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan tırın yol kenarına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan tırın yol kenarına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan Samsun istikametine gitmekte olan Azerbaycan plakalı tır, Tosya Organize sanayi kavşağına sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak üst geçit yanında bulunan boş araziye devrildi. Meydana gelen trafik kazasında hafif yaralanan tır sürücüsü, olay yerine gelen ambulans ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

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