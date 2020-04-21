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Tosya'da KÖYDES toplantısı gerçekleştirildi

Tosya Kaymakamlığı tarafından Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen toplantısı gerçekleştirildi.


2020 yılı Köylerin Alt Yapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) kapsamında Tosya'ya bu yıl ayrılan 3 milyon 800 bin TL ödenekle yapılacak yol ve içme suyu çalışmalarının ele alındığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen toplantısı gerçekleştirildi. İl Genel Meclisi üyeleriyle muhtarlarında görüşlerini alarak oluşturulan KÖYDES yatırım programı Tosya'da başlatıldı. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, bu yıl Tosya'ya 3 milyon 800 bin TL KÖYDES ödeneğinin ayrıldığını belirterek, “Çalışmalarımızı başlattık. Plan ve programımızı yaptık. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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