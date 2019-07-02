Tosya'da Kur'an kursuna katılan öğrencilere dondurma ikramı

Tosya Belediyesi, çocukların yaz Kur'an Kursuna katılımlarını arttırmak için dondurma ikramına başladı.

“Camileri Şenlendirmek Sizden, Dondurmalar Bizden” sloganıyla her yıl 1-30 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan 1. Yaz Kur'an Kursu Dondurma Etkinlikleri, Tosya Mer'aşi Abdurrahman Paşa Camiinden başlatıldı. Camide düzenlenen etkinliklere Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Tabakoğlu, Belediye Meclis Üyesi Ahmet Büyükacar ve Pınarbaşı Mahallesi Muhtarı Aliosman Genç, cami görevlileri ve kursiyerler katıldı. Etkinlikte konuşan Cami İmam Hatibi Mehmet Emin Gemalmaz, “Bu seneki yaz kurslarımız 17 Haziran-9 Ağustos arası uygulanan bir program. Yaz tatilinde çocuklarımız Kur'an-ı Kerimi öğrenmek, ibadetlerindeki noksanlıklarını kazanmak için Kur'an-ı Kerim öğrenme sevdasıyla kurslarımıza geliyorlar. Bu uygulamanın da her sene örf adet olarak kurslarımıza yerleşmesini diliyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.

Daha sonra söz alan Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil ise, “Çocuklarımızı alıştırmak ve buranın sıcaklığını hissettirmek için bir etkinlik gerçekleştirdik. Dini bilgilerin yanında güzel ahlaklı yetişmeleri noktasında sağ olsun hocalarımız yoğun mesai harcayarak pırlanta gibi gençlik yetiştirmeye çalışıyorlar. Allah hepsinden ayrı ayrı razı olsun. Güzel, ahlaklı ve temiz gençlerimizin yetişmesi için Belediye Kültür Müdürlüğümüz ile birlikte bir çalışma gerçekleştirdik. Biz elimizden gelen çabayı gençliğimiz için harcamaya devam edeceğiz. Bu noktada memleketimizde hizmet eden hocalarımızdan Allah razı olsun. Bizler bundan sonraki dönmelerde elimizden gelen desteği her zaman vereceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tosyalı hayırseverlerin sponsorluğunda alınan dondurmalar, cami önünde Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil tarafından öğrencilere ikram edildi. Kur'an Kursuna katılan öğrenciler, Tosya Belediyesi tarafından ikram edilen dondurma ikramına yoğun ilgi gösterdi.

İlk olarak Tosya Meraş-ı Abdurrahmanpaşa Camiinden başlatılan dondurma etkinliği, 1-30 Temmuz tarihleri arasında ilçede bulunan tüm Kur'an Kurslarında devam edecek. Bu yıl ilki geçekleştirilen 1. Yaz Kur'an Kursu Dondurma Etkinlikleri, her yıl 1-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenerek geleneksel hale getirilmesi planlanıyor.