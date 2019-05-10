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Tosya'da lise öğrencilerine yönelik satranç turnuvası düzenlendi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları vesilesiyle Tosya Kaymakamlığı tarafından lise öğrencilerine yönelik satranç turnuvası düzenlendi.


Tosya Fen Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvayı ziyaret ederek sporculara başarılar dileyen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, dereceye giren takımlara ödüllerinin 19 Mayıs günü düzenlenecek kutlama programında verileceğini söyledi. 14 takımın katıldığı turnuvada 1'inci ve 2'inciliği Tosya Fen Lisesi takımları kazanırken, 3'üncülüğü de Tosya Anadolu İmam Hatip Lisesinin takımı kazandı.

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