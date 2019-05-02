Tosya'da Mantar Yetiştiriciliği kursu sona erdi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Tosya Ziraat Odası işbirliğinde Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından açılan mantar yetiştiriciliği kursu sona erdi.

Tosya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından Ziraat Odası işbirliğinde açılan mantarcılık kursu tarım sektörüne katkıda sunmak ve meslek edindirmeyi amaçlıyor. Ziraat Odası Tarım Danışmanı ve Eğitimci Mustafa Yiğit tarafından verilen kursta, mantar yetiştiriciliği ve iş güvenliği konusunda kursiyerlere dersler teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

Kurs bitiminde konuşan Eğitimci Mustafa Yiğit, Tosya ilçesinin coğrafi ve iklim bakımından mantar yetiştiriciliğine uygun olduğuna dikkat çekti. Yiğit, “Kursiyerlerimiz meslek edinme amacıyla mantar yetiştiriciliği kursuna katıldılar. Eğitimde misel ve kompost hazırlamadan başlayarak üretilen mantarların paketlenmesine kadar geçen süreç hakkında kursiyerlerimizi bilgilendirdik. Aynı zamanda üretim sürecinde iş güvenliği konusunda da kursiyerlerimize gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Kursumuz toplam 120 saat sürdü ve başarıyla bitiren kursiyerlerimiz belge alamaya hak kazandı. Kursu tamamlayan kursiyerlerimiz işletmelerini kurabilecekler ve mantarı kendileri yetiştirebilecekler” dedi.

120 saatlik kursu başarıyla bitirerek belgelerini alan kursiyerler işletmelerini kurarak mantar yetiştirebilecek ve Tosya tarım sektörüne yeni bir kazanç kapısı açabilecekler.