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Tosya'da maske, mesafe ve hijyen denetimi

Tosya’da Kaymakam Deniz Pişkin’in katılımı ile korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Tosya'da Kaymakam Deniz Pişkin'in katılımı ile korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.


İlçe halkının korona virüs tedbirlerine uyup uymadığı konusunda denetim yapıldı. Maske, mesafe ve hijyen kuralları denetimi Kaymakam Deniz Pişkin'in katılımıyla yapıldı. Toplu kullanım alanlarında denetim yapılmasının ardından Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikalar da denetim yapıldı. Fabrikalarda pandemi tedbirleri kapsamında denetim yapıldığının altını çizen Kaymakam Deniz Pişkin, “Covid-19 pandemi tedbirleri kapsamında Organize Sanayi Bölgemizde faaliyetlerini sürdüren fabrikalarda denetimlerde bulunduk. Gerekli hassasiyetin gösterildiği noktalarda tebriklerimizi, tespit ettiğimiz eksiklik ve yanlışlıklar için de uyarılarımızı bildirdik” diye konuştu.

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