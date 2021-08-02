Tosya'da meydana gelen yangında 2 yayla evi yandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangında 2 yayla evi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Küçüksekiler köyü yaylası olan Çukurören mevkisinde bulunan Küçüksekiler köyü Muhtarı Süleyman Çakır'a ait yayla evinde, henüz bilinemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Mustafa Küçük'e ait eve de sıçradı. İhbar üzerine olan yerine gelen Tosya Belediyesi ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri, yangına müdahale etti. Yangının ormanlık alana sıçramaması için mücadele eden ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldıkları yangını söndürdü.

Yangında, altı ahır, üstü ev olarak kullanılan 2'şer katlı 2 ahşap yayla evi yanarak küle döndü.