Tosya'da Model uçak kursu açıldı

Açılan kursta havacılığa ilgi duyanlar, Model Uçak Rehber Öğretmeni Hakan Çalışkan tarafından “Ata” model uçağı hakkında bilgilendirildi. Model uçak yapan kursiyerler, kurs bitiminde okul bahçesinde model uçaklarını uçurdu. 16 öğrenciye verilen kurs 58 saat sürdü. Kurs hakkında bilgi veren Okul Müdürü Şener Şen, "Amacımız daha fazla havacıyı ülkemize kazandırmaktır. Öğrencilere uçuş prensipleri ve aerodinamik gibi konular anlatılıyor. Model uçak iyi bir hobi olmanın ötesinde uçuş prensiplerini daha iyi anlamaya yardımcı bir araçtır. Model uçak havacılığın temelidir, bu nedenle havacılığa ilgi duyan öğrencilerimizi bu alanda eğitmek istiyoruz. Hızla gelişen teknoloji, gençlerin önüne yeni olanaklar sunuyor. Bu olanaklar gençleri bazen günlük hayattan uzaklaştırıyor. Okul olarak gençlerimize güzel bir hobi kazandırmak ve havacılık sevdasını onların genç yüreklerine aşılamak istiyoruz. Türk Hava Kurumu Şube Saymanı Ferhat Bozan'a desteklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.