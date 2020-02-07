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Tosya'da motosiklet minibüsle çarpıştı: 1 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde motosiklet minibüse çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde motosiklet minibüse çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Tosya şehir merkezinde seyir halinde olan Hakan Y. yönetimindeki 37 EU 829 plakalı motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan 37 KL 554 plakalı minibüse arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan Hakan Y. olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

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