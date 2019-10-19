Tosya'da Muhtarlar Günü Kutlandı

Tosya'da Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Muhtarlar Günü nedeniyle Tosya ilçesinde düzenlenen kutlama töreni çelenk sunumuyla başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtına Tosya Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Osman Genç tarafından çelenk sunulmasının ardından Saygı Duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil muhtarlığın önemine dikkat çekerek demokrasinin en küçük yapı taşı olarak nitelendirdi. Muhtarlarla sürekli istişare içinde olduklarının altını çizen Başkan Kavaklıgil, sorunları çözmek için birlikte hareket ettiklerini söyledi. Her zaman muhtarların yanında olduklarını belirten Başkan Volkan Kavaklıgil, 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutladı.

Törende konuşan Kaymakam Deniz Pişkin ise, “Biz meslek gereği sizinle en çok mesaisi olan grup içerisindeyiz. Muhtarların her halükarda ilk kapısını çalacağı, derdini paylaşacağı, çözüm arayacağı elbetteki birlikte çalıştıkları mülki idare amirleridir. Haliyle bugünü sadece sizlerin günü gibi değil, bugünü benimde içinde bulunduğum bizim günümüz gibi birlikte kader arkadaşlığı yaptığımız bir hizmetin günü gibi anlıyor ve bu şekilde idrak ediyorum. Değerli muhtar arkadaşlarım biliyorsunuz sizler milletin itimadına, güvenine mazhar olarak bu makamlara geliyorsunuz. Bana göre milletin tercihiyle hizmet başına getirilmek makamların en büyüğüdür. Sizler bu anlamda görevin en yükseğine sahipsiniz” dedi.

Törende Tosya Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Osman Genç tarafından Kaymakam Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'e destek ve katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi. Başkan Genç ayrıca uzun yıllar muhtarlık yapan ve derneğin yaşlı üyesi olan Şehreküstü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yörük'e hizmetlerinden dolayı plaket verdi. 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama töreni hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Törenin ardından mahalle ve köy muhtarları toplu olarak Kaymakam Deniz Pişkin'i makamında ziyaret etti.

19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama törenine Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Mehmet Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü İsmail Çalışkan, Tosya Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanı İhsan Koçgözlü, Tosya Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Osman Genç, mahalle ve köy muhtarları katıldı.