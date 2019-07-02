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Tosya'da muhtarlar toplantısı yapıldı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.


Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in başkanlığında Tosya Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya katılan muhtarlar, köy ve mahallelerdeki talep ve isteklerini belirttiler. Toplantıya, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir ile protokol üyeleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.


Toplantıda konuşan Kaymakam Pişkin, “Köylerimiz ve mahallerimizde ki sorunlar, talepler, görüşlerin değerlendirilmesi ve takibi için muhtarlar ile konunun muhatabı kurumların bir araya gelmesi amacıyla Muhtarlar Toplantısını yaptık. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda ilçe merkezi ve köylerdeki bütün kamu hizmetlerinin vatandaşımıza daha nitelikli sunulabilmesi için yapılması gereken çalışmalar ele alındı” dedi.

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