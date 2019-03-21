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Tosya'da Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı

Baharın müjdesi olarak bilinen Nevruz Bayramı Kastamonu’nun Tosya ilçesinde de coşkuyla kutlandı.

Baharın müjdesi olarak bilinen Nevruz Bayramı Kastamonu'nun Tosya ilçesinde de coşkuyla kutlandı.


Kutlamalar Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mahmut Sami Otlu yaptı. Otlu konuşmasında,“Tarihi geçmişi olan Nevruz da bizi bize yakınlaştıran kenetlenmemizi sağlayan bir bayramdır. Nevruz dünyada kutlanan en eski köklü bayramı olma niteliğini taşımaktadır. Maddi ve manevi temizliğin gerçekleştirildiği yeni yılın başı olarak kabul edilen Nevruz geçen onca asrın bizden koparamadığı kadim bir bayramdır” dedi.


Şiirler okundu şarkılar söylendi. Sıra Nevruz Bayramı'nın sembolü olan örste demir dövmeye geldi. Kaymakam Deniz Pişkin ve Belediye Başkan Vekili Ali Mutlu örste demir dövdü. Nevruz ateşini yakan Kaymakam Deniz Pişkin, Nevruz Bayramı kutlayarak törenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Nevruz Bayramı kutlamalarına özel simit yeme yarışları, kaşıkta yumurta taşıma yarışları, çuval yarışları ve yoğurt içinde para bulma yarışları yapıldı. Kutlama törenleri canlı müzik ve davul zurna eşliğinde devam etti.

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