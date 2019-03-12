Tosya'da “Öğrenci Başarısında Okul Veli İşbirliği" konferansı gerçekleştirildi

Kastamonu'nun Tosya “Öğrenci Başarısında Okul Veli İşbirliği" konferansı gerçekleştirildi”. Gerçekleştirilen konferansa Kaymakam Deniz Pişkin katıldı.

Tosya Eğitim Derneği ve Tosya Öğretmenevinin katkılarıyla okul idarecileri, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri ve velilere yönelik olarak "Öğrenci Başarısında Okul Veli İşbirliği" konulu; kurum amirleri, okul müdürleri ve öğretmenlere yönelik olarak da "Kurum Kültürü ve Liderlik" konulu konferanslar verildi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, konferansın sonunda konuşmacılar Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yücel Gelişli ile Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Buluç'a çiçek verdi.