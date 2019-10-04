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Tosya'da öğrenciler, terör konusunda bilgilendirildi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tosya Meslek Yüksekokulu öğrencilerini terör olaylarına karşı bilgilendirdi.


Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu kampüsünde, ‘El Ele Güvenle Geleceği' projesi kapsamında üniversiteye yeni başlayan öğrencilere broşür dağıttı. Polis ekipleri, öğrencilere terör ve terör olayları bilgilendirmelerin yer aldığı ‘Güvenli Geleceğe' dair isimli rehber dağıtıldı. İçerisinde çeşitli uyarıların ve ‘Meslek Yüksek Okulu'na adımını attığın bu andan itibaren her zaman sana uzanan bir dost eli olmayı kabul ediyoruz' mesajının bulunduğu broşürün dağıtımının yanı sıra öğrencilere çay, meyve suyu ve pasta ikramının yanı sıra kalem ve defterler hediye edildi. Polis ekipleri öğrencilere, terör ve terör olaylarına karşı devletin her zaman yanlarında olduğu mesajı verdi.

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