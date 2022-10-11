Tosya'da öğrencilere 100 bin TL'lik destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından finanse edilen ve Tosya Ticaret ve Sanayi Odası aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere hazırlanan alışveriş çekleri, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okul idarelerine teslim edildi. Teslim alınan 200 TL değerindeki 500 adet alışveriş çeki öğrencilere dağıtıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü S.Murat Demirci, "Tosya Ticaret ve Sanayi Odası'nın ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılması için yardımların, en kısa sürede ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı. Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Ekşi'nin şahsında kuruluşa da teşekkürü bir borç biliriz. Eğitime destek olmak için her zaman ellerinden geleni yaptılar. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Ekşi ise, "2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında ilçemizde eğitim veren 30 okulumuzda bulunan yaklaşık 5 bin öğrenci içinde okul idaresi tarafından tespit edilen 500 ihtiyaç sahibi öğrencimize ulaştırılmak üzere 200 TL değerinde 500 adet alışveriş çeklerini okul idarelerimize teslim ettik. Her yıl gelenek haline gelen bu uygulamamızı bu defa ayakkabı ve mont dağıtımı şeklinde yapmayıp öğrencilerin kendi ihtiyaçlarını alabilmeleri için alışveriş çeki şeklinde yaptık. Tosya Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi ve meclisi olarak eğitime destek vermeye devam edeceğiz'' dedi.