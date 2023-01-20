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Tosya'da öğrencilerin ilk karne hediyesi Başkan Kavaklıgil'den

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçedeki çocukların karne hediyesi olarak 26 Ocak’a kadar ’Rafadan Tayfa Galatik’ animasyon sinema filmini ücretsiz izleyebileceğini duyurdu.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçedeki çocukların karne hediyesi olarak 26 Ocak'a kadar 'Rafadan Tayfa Galatik' animasyon sinema filmini ücretsiz izleyebileceğini duyurdu.


Kastamonu'nun Tosya ilçesinde öğrencilere ilk karne hediyesini Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, verdi. Tosya Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Tosya'daki öğrencilerin 26 Ocak'a kadar 'Rafadan Tayfa Galatik' animasyon sinema filmini ücretsiz izleyebileceği duyuruldu. Paylaşımda, "2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminde çocuklarımız çok çalıştı ve çok yoruldular. Güzel bir tatili, birbirinden eğlenceli sürprizleri hak ettiniz” ifadelerine yer verildi.


Tüm çocukların yarıyıl tatilini en güzel şekilde geçirmesi için etkinliklerin devam edeceğinin söyleyen Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ise, “Çocuklarımız mutlu olmayı ve eğlenmeyi hak ediyor. Yarıyıl tatilini çocuklarımızın en iyi şekilde geçirmesi için Tosya Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız. Bizlerin en kıymetlileri olan çocuklarımıza ilk karne hediyesini vermek istedik. İlk olarak Rafadan Tayfa Galaktik animasyon filmini onlarla ücretsiz, karne hediyesi olarak buluşturacağız. Önümüzdeki süreçte öğrencilerimize yönelik sürprizlerimiz devam edecek. Şimdiden tüm çocuklarımıza iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

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