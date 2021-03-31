Tosya'da okul geçidine kırmızı çizgi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ‘Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulaması kapsamında okul geçidine kırmızı çizgi çizildi.

Trafikte önceliğin yayalarda olduğunu belirten farkındalık çalışması başlatan İçişleri Bakanlığı, 30 Mart itibariyle okul ve yaya geçitlerinde 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulaması başlattı. Bu kapsamda Tosya ilçesinde yaya geçitlerinde başlayan kırmızı çizgi, okul geçidi ile devam etti. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Akgül ile birlikte Fevzipaşa İlkokulu yanında bulunan yaya geçidinde farkındalık oluşturmak amacıyla kırmızı çizgi çizdi. Çizgilerin çizilmesinin ardından 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla trafikte önceliğin yayalarda olduğuna dikkat çeken Kaymakam Pişkin, sürücülerin yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermesi gerektiğini söyledi.

Vatandaşlara şapka ve maske dağıtan Kaymakam Deniz Pişkin, çocuklara da kırmızı düdük hediye etti.