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Tosya'da okullarda çalışacak 43 kişi için kuralar çekildi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde okullarda çalışacak toplam 43 kişi için kuralar çekildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde okullarda çalışacak toplam 43 kişi için kuralar çekildi.


Türkiye Çalışma ve İş Kurumu Kastamonu İl Müdürlüğü (İŞKUR), Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı protokol kapsamında Tosya ilçesinde okullarda çalışacak temizlik görevlileri kura ile belirledi.


Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında temizlik görevlileri olarak çalıştırılmak üzere toplam 43 kişinin alınacağının duyurulmasının ardından 865 kişi iş başvurusu yaptı.


Yapılan başvuruların İŞKUR tarafından yapılan değerlendirmede Kura çekmeye hak kazanan 543 kişi 43 kişiden biri olmak için Tosya Belediyesi Düğün Salonunda hazır bulundu. Tosya Noter Başkatipi Emre Gökçe ve personel Özkan Terzi'nin gözetiminde yapılan kura çekiminde İlçe Milli Eğitim Müdürü S.Murat Demirci ile Milli Eğitim personeli hazır bulundu.


Yapılan kura sonucunda 43 kişi noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.


Çalışmaya hak kazanan kişiler önümüzdeki günlerde çalışmaya başlayacak olup 30 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecekler.

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