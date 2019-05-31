Tosya'da öldürülen 3 kişi toprağa verildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde öldürülen 3 kişi toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Çaykapı köyünde ateşli silahla öldürülen Efdal Keleş (22), Umut Keleş (23) ve Şaban Keleş'in (55) cenazeleri morgdan alınarak saat 18.00 sularında Çaykapı köyüne getirildi. Jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı köyde cenazeler, evlerinin önüne getirilerek helallik alındı. Daha sonra cenazeler namazı kılınmak için Çaykapı Köyü Camii'nin avlusuna getirildi. Burada tekrar helallik alınarak cenaze namazları kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin omzunda son yolculuğuna uğurlanan Efdal Keleş, Umut Keleş ve Şaban Keleş, Çaykapı Köyü Mezarlığı'nda aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine katılan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ve Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, vefat eden kişiler için Allah'tan rahmet dileyerek yakınlarına başsağlığı diledi.