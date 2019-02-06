Tosya'da öncelik yayanın uygulaması yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilen yaya geçidi kullanımıyla ilgili farkındalığın oluşturulması kapsamında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde de kampanya gerçekleştirildi.

Trafikte yaya önceliğinin geliştirilmesi ilgili amacıyla İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” uygulaması Tosya'da yapıldı. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun değiştirilen 74'ncü maddesine istinaden yurt genelinde eş zamanlı olarak yapılan “Öncelik Yayanın” uygulaması Tosya'da jandarma ve trafik polisleri tarafından Fevzipaşa İlkokulu yanında bulunana yaya geçidinde yapıldı.

Yaya geçidi için çizilen sarı çizginin gerisinde bekleyen ekipler, yayalar karşıdan karışa geçerken sürücüleri yavaşlatarak uygulama hakkında bilgilendirdi ve uygulamayı anlatan broşürler verdi.

Trafik lambası olmayan yaya geçitlerinde geçiş üstünlüğünün yayada olduğunu söyleyen trafik ekipleri, sürücülerin kurallara uymaları konusunda bilgilendirme yaptı.