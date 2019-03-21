Tosya'da ÖSYM Koordinasyon Merkezi açıldı

Kastamonu'nun Tosya İlçesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi açıldı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ve Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin ile Tosya Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Selahattin Kaymakçının girişimleriyle Tosya'da ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi açıldı.

Açılışta konuşan Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, ilçemize çok önemli bir hizmet kazandırıldığını belirterek öğrencilerin çevre illere gitmek zorunda kalmadan üniversite sınavlarına girebileceklerini söyledi. Başkan Kazım Şahin emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışta konuşan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Rektörümüz her zaman yanımızda kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Hem OSYM Sınav koordinasyon merkezi açılması noktasında hem de okuyan bir Tosya hayalim var projesine verdikleri katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Açılışta konuşan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, “Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkez Başkanlığımızın Tosya'da açtığı ÖSYM merkezimizin açılışı için buradayız. Bu hususta emeği geçenlere öncelikle talep eden ve takip eden Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, Yüksekokul Müdürümüze ben teşekkür ediyorum, sizler de Tosyalı olarak teşekkür edin. ÖSYM Başkanından sözünü aldık ertesi günde karar çıktı. Bundan sonra Kastamonu'da ve diğer vilayetlerde nasıl ÖSYM imtihanları yapılıyorsa, aynı şekilde Tosya'da da yapılacak. Bu yıl ilk olduğu halde Haziran'da yapılacak üniversite sınavına 1017 öğrencimiz burada imtihan olmak üzere müracaat etmiştir. Haberdar oldukça etraftan talep fazla olacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Toplam 1017 öğrencinin üniversite giriş sınavına gireceği ilçede; Tosya Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan Tosya ÖSYM Koordinasyon Merkezi Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Selahattin Kaymakçı tarafından yürütülecek.