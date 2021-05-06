Tosya'da pandemi denetimi devam ediyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 Karayolunda pandemi denetimi devam ediyor.

Tosya D-100 Karayolunda aralıksız denetim yapan Tosya Bölge Trafik İstasyon Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Yeni Metal Sanayi uygulama noktasında Samsun istikametinden gelen araçları tek tek durdurarak evraklarını kontrol ediyor. Sürücülerin ve araçlarda bulunan kişilerin izin belgelerini kontrol eden ekipler, yasal izni olmayan kişilerin geçişine izin vermiyor. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan ve ilgili makamlardan alınan izinlerle sokağa çıkan kişiler hakkında trafik ve asayiş kontrolü de yapılarak (emniyet kemeri, hız kontrolü, GBT sorgulaması vb.) kurallara uymayan kişiler hakkında işlem yapılıyor.