Tosya'da pandemi seferberliği başladı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Covid-19 salgın hastalığının artış göstermesi nedeniyle İlçe Hıfzısıhha Kurulu pandemi seferberliği başlattı.

Son günlerde ilçedeki Covid-19 salgın hastalığının artış göstermesi üzerine İlçe Hıfzısıhha Kurulu, Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında toplandı. Toplantıda pandemiye karşı ek tedbirler getirilirken, İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün personel ve araç ihtiyaçlarının ivedilikle karşılanmasına karar verildi. Alınan karar ile İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün diğer kamu kurumlarından talep edeceği araç ve personel ihtiyacı öncelikli olarak giderilecek. Yine kurulun aldığı karar ile okulların uzaktan eğitim yapması nedeniyle buralarda TYP programı kapsamında istihdam edilen personelin talep edilmesi durumunda İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilecek.

Kurul ayrıca aldığı karar ile ev ziyaretlerini ve sosyal amaçlı yapılan toplantıları yasaklayarak yasağa uymayanlar hakkında 3 bin 150 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.