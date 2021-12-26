Tosya'da Park Halindeki Araç Yandı

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Osmanlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hilmi A. İsimli sürücü aracını Osmanlı Sokak'a park edip bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra park halindeki hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sokak üzerinden geçen vatandaşların fark ettiği dumanlar sonrasında Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler hafif ticari araçta çıkan yangını kısa süre içerisinde kontrol altına aldı.

Ekipler, yangınla ilgili inceleme başlattı.