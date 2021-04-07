Tosya'da pide fiyatları belli oldu

Ramazan ayının gelmesi ile Kastamonu'nun Tosya ilçesinde pidesi fiyatları belli oldu.

2021 yılı Ramazan ayına sayılı günler kala pide fiyatları Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği tarafından belirlendi. Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (KESOB) yapılan toplantı sonrasında Tosya İlçesinde 350 gram sade pidenin fiyatı 3,50 TL ve 350 gram yumurtalı pidenin fiyatı 4 TL olarak açıklandı. 2020 Yılı Ramazan ayında pide fiyatları 400 gram sade pide fiyatı 3 TL ve 400 gram yumurtalı pide fiyatı 3.50 TL den satılmıştı. 2021 yılı Ramazan ayına sayılı günler kala gramajda ve pide fiyatlarında yapılan uygulama ise vatandaşların kafasını karıştırdı. 2021 yılı fiyat tarifesine göre Tosya ilçesinde Ramazan pidesi 350 gram sade pide 3,50 TL'den, 350 gram yumurtalı pide ise 4 TL'den satılacak.