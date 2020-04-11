Tosya'da Polis Haftasına buruk kutlama

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıl dönümü ve Polis Haftası, Tosya'da kutlandı.

Halkın sağlığını korumak amacıyla korona virüse karşı geniş tedbirlerin alındığı Tosya ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 175'inci yıl dönümü ve Polis Haftası kutlamaları sınırlı sayıda katılım ile gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman ve polis memurlarının sosyal mesafeyi koruyarak katıldığı kutlamalarda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Saygı Duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunma töreninin ardından şehit meslektaşlarının kabrini ziyaret eden emniyet mensupları karanfil bırakarak dua etti. Günün anısına İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin'i makamında ziyaret eden Emniyet Müdürü Selahattin Batman ve polis memurları çiçek takdim etti. Ziyarette Kaymakam Pişkin, emniyet teşkilatının kuruluş yıl dönümünü ve Polis haftasını kutladı.