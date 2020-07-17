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Tosya'da polisten motosikletçilere sıkı denetim

Tosya’da motosikletli sürücüleri yakın takibe alan polis ekipleri şehir merkezinde denetimleri sıklaştırdı.

Tosya'da motosikletli sürücüleri yakın takibe alan polis ekipleri şehir merkezinde denetimleri sıklaştırdı.


Tosya ilçe merkezinde artan şikayetler üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosiklet sürücülerini takibe alarak denetimleri artırdı. Her gün ilçenin farklı noktalarında konuşlanan trafik polis ekipleri, Cumhuriyet Meydanı Otogar inişinde konuşlanarak motosiklet uygulaması yaptı. Polis ekipleri motosikletleri durdurarak tek tek denetim yaptı. Yapılan denetimlerde evrak ve kask kontrolü yapıldı. Kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulanırken, sosyal mesafe kuralları ve maske kullanımı hatırlatıldı. Yetkililer denetimlerin aralıksız süreceğini ve kural ihlali yapanlara cezai işlem uygulanacağını ifade etti.

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