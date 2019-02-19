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Tosya'da sağlık tek noktada toplanıyor

Tosya Belediyesi, sağlık hizmetlerini tek noktada toplayabilmesi için çalışmalarını devam ettiriyor.


Tosya Belediye Başkanı Kazım, ilçede Şahin Bahçelievler Mahallesinde bulunan ve eskiden adliye lojmanı olarak kullanılan hizmet binasının yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. Proje ihalesi tamamlandıktan sonra hızlıca yapım ihalesi yapılan ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezinin tek çatı altında birleştirileceği yatırım için ilk kazma vuruldu. Eski Adliye Lojmanının yıkımı tamamlanırken Başkan Kazım Şahin, teknik ekibiyle birlikte proje üzerinde fikir alışverişi yaptı.


Başkan Kazım Şahin, çalışmaların planlanan süre içinde bitirileceğini ifade ederek, “İlçemizin sağlık alanında daha ileriye gitmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve verilen hizmetlerin de verimli olması için sürekli olarak proje üretiyoruz. İnşallah yıkımı tamamlanan adliye lojmanının yerine de önümüzdeki günlerde yeni hizmet binamızın temelini atacak ve vatandaşlarımızın daha kolay hizmet almasını sağlayacağız” dedi.

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