Tosya'da Sandık Kurulu Başkanlarına Eğitim Verildi

İlçe Müftülük Konferans salonunda verilen eğitimde ilçe merkezinde ve köylerinde kurulacak olan toplam 142 sandıkta görev yapacak olan sandık kurulu başkan ve memur üyeler katıldı. Eğitimde İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Merve Arslantaş ve İlçe Seçim Müdürü Recep Manici tarafından sandıklarda görev yapacak olan sandık kurulu başkan ve memur üyelere sandık kurullarının görev ve yetkileri anlatıldı. Eğitimde, sandıkların kurulmasıyla başlayacak oy verme işleminin sona ermesi ve sandıkların açılması oyların sayılarak tutanaklara geçirilmesi ve oy pusulası ve tutanakların seçim kuruluna teslim edilecek sürece kadar yapılacak işlerde sandık kurullarının görev ve yetkileri video gösterimiyle detaylı olarak katılımcılara anlatıldı.

İlçe merkezi ve köylerde kurulacak olan 142 sandıkta görev yapacak olan sandık kurulu başkan ve memur üyeler seçim günü yönetmelik ve sandıkların hazırlanmasından oy pusulaları ve tutanakların ilçe Seçim Kurulu'na teslim edilmesi sürecine kadar yapılması gerekenler sandık kurulu başkan ve memur üyelere anlatılarak el kitabı dağıtıldı.