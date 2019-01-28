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Tosya'da seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

Tosya’da 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri öncesi seçim güvenli toplantısı yapıldı.

Tosya'da 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri öncesi seçim güvenli toplantısı yapıldı.


31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri öncesi alınacak tedbirlerinin görüşüldüğü Seçim Güvenliği Toplantısı, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin başkanlığında yapıldı.


Toplantıda, seçimler öncesinde, sırasında ve sonrasında alınması gereken tedbirler ile ilgili konular görüşüldü.


Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda Kaymakam Pişkin başkanlığında düzenlenen toplantıya, Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Merve Arslantaş, ilgili kurum amirleri ile siyasi partilerin ilçe temsilcileri katıldı.

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