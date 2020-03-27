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Tosya'da şehir dışına seferler durduruldu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde şehir dışına tüm seferler durduruldu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde şehir dışına tüm seferler durduruldu.


Korona virüsle mücadele kapsamında Kastamonu ve ilçelerinde alınan tedbirler genişletiliyor. Vaka sayısının her geçen gün artmasıyla il ve ilçelerde virüsün yayılmasını önlemek için ilave tedbirler alınıyor. Kastamonu İl Hıfzısıhha Kurulu Kararı gereğince Tosya ilçesinde şehir dışına tüm seferler geçici olarak durduruldu. Bugünden itibaren şehir dışına sefer yapan firmaların seferlerini iptal ederek seferlerini korona virüs tedbirleri kapsamında durdurduğu duyuruldu.


Yine İl Hıfzısıhha Kurulu Kararı gereğince şehir dışından gelecek olan vatandaşların konaklama ve diğer giderleri kendileri tarafından ödenmek kaydıyla devlet kontrolünde bir otele yada eve yerleştirilerek 15 gün karantina altına alınacakları belirtildi.

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